Secondo quanto riporta l'Oms nei dati aggiornati al 1° settembre, gli Stati che hanno fatto registrare il maggior incremento giornaliero di contagi sono ancora India, Usa e Brasile. In Sudamerica aumenti significativi in Colombia, Perù e Argentina. Nella lista delle prime 10 nazioni con più nuovi casi non compaiono Paesi europei: l’ultima volta era accaduto il 26 agosto