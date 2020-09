Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 242 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia registrati nelle ultime ore su 16.200 tamponi effettuati, calano di un'unità i ricoveri in terapia intensiva

Intanto ieri nel Milanese è scoppiata la polemica per un pub 'negazionista' che ha appeso cartelli con la scritta: “Se avete paura state a casa”. (DIRETTA)

7:04 – In Lombardia 242 nuovi casi

Sono 242 i nuovi casi positivi al Covid in Lombardia registrati nelle ultime ore, dove sono stati effettuati 16.200 tamponi. Sono 2 i decessi, che portano a 16.867 le vittime della pandemia in regione, mentre sono 110 le persone guarite o dimesse dagli ospedali, dove calano di un'unità i ricoveri in intensiva. Sono 17 in più, invece, le persone ricoverate in altri reparti. La maggioranza dei nuovi casi è a Milano: 114, di cui 67 in città. E poi 43 a Brescia, 11 a Bergamo, 10 in Brianza e a Pavia, 14 a Varese, 8 a Mantova, 7 a Como, 5 a Cremona, 2 a Lecco, 1 a Lodi, zero a Sondrio.