Coronavirus, pub negazionista nel Milanese: “Se hai paura stai a casa”

"La nostra libertà non termina dove iniziano le tue paure, se sei spaventato stai a casa", è il cartello che accoglie i clienti di un pub di Magenta, nel Milanese, come segnalato su TripAdvisor. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN LOMBARDIA)

Il commento su internet

"Prima di entrare - ha lasciato scritto un visitatore nella sua recensione - ci son questi cartelli che allego in foto a mo' di minaccia per i clienti, entrando tutto il locale è tappezzato di questi fogli; entri e non ti misurano la temperatura, mascherine dei camerieri o inesistenti (barista) o portate con naso scoperto, solo un cameriere l'aveva addosso portata come si deve, bravo lui. Invece che tranquillizzare la clientela con cartelli che confermano la pulizia la disinfezione e le norme igienico-sanitarie che attuano, scrivono che se hai paura devi star a casa. Consiglio un ripasso del codice civile e di avere un po' di rispetto per i dipendenti e i clienti".