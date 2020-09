Coronavirus, in Lombardia 237 nuovi contagi a fronte di 17082 tamponi

In Lombardia sono 237 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), di cui 37 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico, a fronte di 17.082 tamponi. Sale a 22 il numero di persone in terapia intensiva, una più di ieri, mentre a 220 quello dei ricoverati negli altri reparti, più 8. Sono stati due i decessi, il che porta il totale complessivo a 16.869.

I contagi nelle province lombarde

Per quanto riguarda le province, 89 cosa si sono verificati a Milano, di cui 57 a Milano città, 28 a Brescia, 25 a Bergamo, 24 a Monza, 14 a Varese, 11 a Como, Lecco e Pavia, 9 a Cremona, 5 a Mantova, uno a Lodi e nessuno a Sondrio.