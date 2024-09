Milano, Open Night al Museo della Scienza e della Tecnologia

La serata gratuita - all'insegna di musica, arte, food & drink - celebra il rapporto tra ricerca scientifica e società. Appuntamento venerdì 27 settembre, in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori

Una serata all’insegna del rapporto tra ricerca e società: dallo spazio alla salute, dalla medicina alla socialità e ai rischi del digitale. Torna a Milano, in occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, l'Open Night al Museo nazionale di Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”. L’appuntamento gratuito con arte, musica, cibo e installazioni, è venerdì 27 settembre.

Il programma

Il Museo propone un ricco programma culturale che esplora temi della vita quotidiana, attraverso gli strumenti offerti dalla scienza e dalla tecnologia: il futuro delle esplorazioni spaziali, la medicina, la salute, la crisi climatica, l’inquinamento, le migrazioni, il cibo sostenibile, la realtà virtuale e tanto altro.

Un’Open Night che celebra anche le opere d'arte generativa, con le due nuove installazioni del collettivo Universal Everything, che ha dato vita a creature digitali dalla fisicità mutante. Nel secondo chiostro del Museo ci si immerge in una mostra fotografica multimediale Lo Spazio per il nostro Pianeta, curata dall’astronoma Fiorella Coliolo e da Benoit Delpanque, direttore di Timkat.