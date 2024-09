Milano, un corso gratuito per favorire la conciliazione vita-lavoro

Tre incontri con tre esperti diversi per sensibilizzare i genitori rispetto a tutte le opportunità, gli strumenti e le norme in termini di diritto di famiglia e politiche di conciliazione, per acquisire consapevolezza sulla riorganizzazione di costi e tempi, e sviluppare dimestichezza su come bilanciare i carichi nella coppia, evitando di lasciare il lavoro negli anni della crescita dei figli. Questi gli obiettivi del corso promosso dal Comune di Milano insieme al gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano

Un corso di formazione completamente gratuito dedicato a coppie e famiglie, pre o post nascita, per sensibilizzare i genitori rispetto a tutte le opportunità, gli strumenti e le norme in termini di diritto di famiglia e di politiche di conciliazione, per acquisire consapevolezza sulla riorganizzazione dei costi e dei tempi, e per sviluppare dimestichezza su come bilanciare i carichi nella coppia, evitando che mamme o papà debbano sacrificarsi per la cura dei figli fino a lasciare il lavoro negli anni cruciali della crescita. Questi gli obiettivi che si propone "GENI.A.L - Genitori al Lavoro", un percorso formativo organizzato a Milano dal "Patto per il Lavoro", l’alleanza cittadina per garantire occupazione e opportunità a giovani, donne, famiglie e inoccupati e dal Comune di Milano, insieme al gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano

Lavoro e famiglia

L'esigenza del corso nasce anche dalla considerazione di un dato. In Italia, nel 2022, una donna su cinque ha deciso di lasciare il proprio lavoro dopo il primo figlio soprattutto a causa della difficoltà nel conciliare lavoro e cura del piccolo o della piccola. Il 41,7%, in particolare, ha attribuito questa difficoltà alla mancanza di servizi di assistenza, mentre il 21,9% ha segnalato problematiche legate all'organizzazione del lavoro. E, in quest'ottica, la stessa scelta di avere un figlio sembra insormontabile, tanto che nel 2023 il nostro Paese ha registrato un minimo storico delle nascite, con un calo del 3,6% rispetto all’anno precedente, facendo arrivare il numero medio di figli per donna a 1,20, in flessione rispetto al 2022 (1,24). “Troppe donne ancora rinunciano alla propria professione perché non riescono a gestire i nuovi carichi familiari. Ecco perché, insieme a Terziario Donna di Confcommercio, abbiamo pensato ad un progetto per dare delle informazioni gratuite ai neo genitori, realizzando dei corsi accessibili a tutti, gestiti da dei coach professionisti, per dare un’idea su come gestire la spesa quotidiana, dividersi i compiti con il proprio partner, ottenere delle agevolazioni o dei bonus, crescere i propri figli senza dover uscire dal mercato del lavoro, continuando ad essere professionisti e ad investire sulla propria carriera e realizzazione personale", ha spiegato l’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico, Alessia Cappello. “GENI.A.L è un progetto aperto e inclusivo con un valore culturale e sociale, che nasce però da una prospettiva imprenditoriale", ha riferito ancora Francesca De Lucchi, Presidente di Terziario Donna Confcommercio Milano. "Il mancato ritorno al lavoro dei genitori è un problema per le imprese, perché escono dal mondo del lavoro competenze importanti, figure professionali formate che non rientrano. Inoltre, le difficoltà di mettere insieme lavoro e maternità (e paternità) è un problema molto sentito dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori, e in particolare dalle donne che lavorano in proprio, che hanno meno garanzie e tutele”, ha sottolineato ancora.

I moduli del corso

Ecco allora che per aiutare le famiglie partirà questo corso, come detto interamente gratuito e pubblico, erogato presso la Ground Hall di BASE Milano. Il programma prevede tre incontri guidati da tre esperti. Il modulo psicologico ( 19 ottobre 2024 ), condotto da Laura Patti, psicoterapeuta e consulente aziendale, sarà basato sul doppio carico emotivo per genitori che lavorano e attraverso un percorso interattivo verranno trattati i temi principali che coinvolgono i genitori ai cambiamenti conseguenti all'arrivo dei figli. Nel modulo economico, l’economista e fondatrice di Equonomics, Azzurra Rinaldi, ( 9 novembre 2024 ), accompagnerà invece i genitori in una riflessione sull’occupazione femminile e sui ritorni economici della doppia genitorialità. Si parlerà dell’impegno finanziario per una famiglia conseguente all'arrivo di un figlio e dell'importanza di investire sul proprio lavoro da parte di entrambi i genitori come svolta per la salute della famiglia e della società in cui le famiglie sono inserite. Infine, nel modulo organizzativo che si svolgerà il 16 novembre , Marzia Mirabella, pedagogista di Happy Child, illustrerà alle coppie i benefici di una nuova organizzazione quotidiana, indicando come liberarsi da falsi miti e condividere con leggerezza la quotidianità familiare, a partire dalla conoscenza dei bisogni e delle risorse di ogni genitore. Le prenotazioni dei moduli saranno possibili cliccando sulla pagina web dedicata.