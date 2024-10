Università Bocconi, morto a 65 anni il professor Guido Corbetta

Era professore ordinario di Strategia aziendale, dal 2014 era titolare della cattedra Aidaf-Ey in gestione strategica nell'azienda di famiglia e dal 2009 anche direttore scientifico dell'Osservatorio Aub. Le esequie si terranno mercoledì 9 ottobre alle ore 11 presso la Basilica di San Nazaro in Brolo, a Milano

Lutto nel mondo accademico. L'università Bocconi di Milano, infatti, ha annunciato la morte del professor Guido Corbetta, scomparso all'età di 65 anni. Ordinario di Strategia aziendale, dal 2014 era titolare della cattedra Aidaf-Ey in gestione strategica nell'azienda di famiglia e dal 2009 era anche direttore scientifico dell'Osservatorio Aub. Le esequie si terranno mercoledì 9 ottobre alle ore 11 presso la Basilica di San Nazaro in Brolo, a Milano (Piazza S. Nazaro in Brolo 5).

"Con Guido ho avuto la fortuna di condividere più di trent'anni di vita universitaria. I ricordi si intrecciano e si accavallano in questo momento di grande tristezza". Queste le parole di Andrea Sironi, presidente dell'ateneo. "Di lui ricordo non solo le qualità accademiche e professionali, ma anche la leadership naturale guidata dall'empatia, dall'attenzione al prossimo che gli derivava dalla fede, dallo spirito di squadra, dalla sua capacità di coinvolgere e motivare i giovani, ancora oggi riflessa nei suoi numerosi allievi, dalla capacità di ascoltare e guidare", ha ggiunto. "Aveva una particolare abilità nel coniugare la curiosità e la profondità analitica tipicamente accademici con l'attenzione al mondo delle imprese e ai problemi concreti del management. Nel mondo delle imprese familiari era considerato un punto di riferimento assoluto", ha poi concluso.

Chi era Guido Corbetta

Corbetta, ricorda ancora la Bocconi sul proprio sito, era full professor di Corporate Strategy all’Università Bocconi. Dal 2009 è stato direttore scientifico dell’Osservatorio AUB e dal 2014 titolare della Cattedra AIdAF-EY di Strategia delle imprese familiari. Oltre al ruolo istituzionale di prorettore, è stato membro del Comitato strategico di SDA Bocconi School of Management dal 2014 al 2016. Ha ricoperto diversi ruoli e incarichi presso università e istituzioni italiane ed estere: tra il 1997 e il 2005 ha fatto ricerca e insegnato presso lo IESE di Barcellona, l’AESE di Lisbona e presso la Loyola University di Chicago, mentre dal 2004 al 2008 è stato membro, e nel 2006 presidente, dell’International Committee, Entrepreneurship Division, dell’Academy of Management. Tra il 2010 e il 2012 è stato membro del Comitato Tecnico scientifico di Regione Lombardia, dal 2012 era referente per il Social Sciences and Humanities Research Council del Canada (SSHRC), mentre dal 2018 al 2020 è stato anche membro del Comitato scientifico di Confindustria.