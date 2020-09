Coronavirus Piemonte, Regione chiede di riaprire stadio della Juventus

La Regione Piemonte chiede di autorizzare la riapertura dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus che ha messo a punto il piano di sicurezza necessario per far tornare i tifosi. Il documento è stato trasmesso questa mattina dalla Regione a Roma per il via libera del Comitato Tecnico Scientifico. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - LO SPECIALE)

Le parole del governatore Cirio

"Tornare alla normalità si può, con grande rispetto delle regole per la prevenzione dei contagi", dice il presidente della Regione Alberto Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid a La Loggia (Torino). "L'obiettivo del club - spiega - è esser pronti per la prima partita".

Un piano di sicurezza, rende noto il governatore Cirio, "è in fase di elaborazione anche da parte del Torino per quanto riguarda l'Olimpico Grande Torino e la società granata ha già avuto alcuni incontri con gli uffici regionali".

Andrea Pirlo: "Speriamo di esordire con il pubblico"

"Siamo contenti di cominciare il campionato davanti al nostro pubblico. Speriamo che ci possa essere, ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno tutto il calcio in generale". Così Andrea Pirlo, in un video sul canale Jtv, commentando il calendario della serie A. "Io e il mio staff- rivela - avevamo ipotizzato di partire contro una genovese e in effetti è uscita la Sampdoria. Non vediamo l'ora di cominciare - prosegue il 'maestro' - sappiamo che il campionato italiano è duro, che sarano tutte partite difficili per arrivare fino in fondo".