Coronavirus, le regioni che hanno fatto più e meno tamponi. I DATI

2/23

Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute del 2 settembre, tornano a salire i nuovi contagi registrati in 24 ore: sono 1.326 contro i 978 di ieri. Il numero di tamponi fatti, però, è molto più alto di ieri: sono 102.959 (contro 81.050), record assoluto di test in una sola giornata. Sei i morti, 2 i ricoveri in più in terapia intensiva (che, pur rimanendo lontano dalle cifre dei mesi scorsi, aumentano per il sesto giorno consecutivo e arrivano a quota 109)

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta