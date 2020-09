Coronavirus, il bollettino del 2 settembre

Tornano a salire, dopo quattro giorni in calo, i nuovi contagi registrati in 24 ore. Ma sono aumentati anche i tamponi fatti: sono quasi 103mila, record assoluto di test in una sola giornata. Sei i morti, 2 i ricoveri in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 settembre. I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.326 (contro i 978 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne che in Molise: in testa la Lombardia con 237, poi Veneto con 163, Lazio con 130, Campania con 117 ed Emilia-Romagna con 107. I nuovi tamponi sono 102.959, mentre ieri erano stati 81.050. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva resta relativamente basso da settimane, anche se per il sesto giorno consecutivo è in aumento e ha superato quota 100: a oggi sono 109 (+2). Sempre sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: l'8 marzo a fronte di 1.494 nuovi casi i ricoverati erano +83, mentre il 2 settembre con 1.326 nuovi contagi le terapie intensive sono aumenate di 2 unità. Negli ultimi giorni, inoltre, l’età media dei nuovi contagiati si è abbassata (29 anni, come riporta l'Iss) e molti sono asintomatici (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).