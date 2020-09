Coronavirus, Speranza: “La priorità assoluta è riaprire le scuole”

Lo ha riferito il ministro della Salute nel corso di un’informativa al Senato, sottolineando che l’Italia “metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico”. Speranza ha poi spiegato come "il quadro epidemiologico europeo” sia “significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi" e che l’età media degli stessi si è abbassata a 29 anni

"La priorità assoluta è la riapertura delle scuole". Questo uno dei passaggi legati all’intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza , nell’informativa odierna al Senato sull’andamento dei contagi e sul numero delle terapie intensive. Proprio in virtù dell’obiettivo legato al ritorno sui banchi , Speranza ha sottolineato come siano state "impegnate tutte le nostre energie". Inoltre, ha confermato che "tutte le scuole riapriranno nel mese di settembre e riapriranno in sicurezza".

Undici milioni di mascherine per studenti e personale scolastico

Sempre a proposito del tema scuola, Speranza ha sottolineato come l'Italia sia "l'unico paese in Europa e nel mondo che metterà a disposizione 11 milioni di mascherine per studenti e personale scolastico". Il ministro ha spiegato che si tratta di mascherine chirurgiche e che "le masherine a scuola sono obbligatorie: si deve tenere nei momenti dinamici" quando ci sono contatti e rischi concreti, mentre "nei momenti statici, si intende il momento in cui lo studente è fermo e ascolta il docente, in quel momento la mascherina può essere abbassata". In quest’ottica, ha aggiunto, la misura legata all’utilizzo delle mascherine "può essere rivista in casi epidemiologici particolari".

Il quadro epidemiologico europeo, l’età media dei contagi e i verbali del Cts

Speranza, nel corso del suo intervento, ha toccato anche altri temi, oltre a quello della scuola. E’ emerso come, rispetto alla precedente informativa, "il quadro epidemiologico europeo” sia “significativamente deteriorato riscontrando una graduale salita del numero di contagi". Il Ministro ha confermato che è stato registrato un "fortissimo abbassamento dell'età media” dei contagi, attualmente attestatosi sui 29 anni. Si tratta di un dato tra i più significativi "per quanto riguarda gli ultimi dati sul coronavirus, e non solo, in Italia”. Il numero uno del ministero della Salute ha poi voluto rivolgere un appello ai giovani, invitandoli al rispetto delle regole base. Poi, a proposito dei verbali del Cts che di recente avevano acceso la polemica, Speranza ha spiegato che "molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. La linea del governo è stata sin dall'inizio una linea di massima trasparenza e stiamo lavorando proprio affinché questi verbali, dove non c'è nulla assolutamente che non possa esser reso noto all'opinione pubblica, possano esser pubblicati".