Il ministro della Salute chiede maggiore prudenza per evitare un aumento dei casi: "Discoteche e locali notturni affollati, ne stiamo vedendo di tutti i colori", sottolinea. "Il rischio è per genitori e nonni". Poi annuncia: "Nel nuovo dpcm riconfermeremo tutti i provvedimenti"

Il ministro della Roberto Speranza si rivolge ai giovani chiedendo maggiore prudenza per evitare un aumento dei contagi da coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE): “In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori: discoteche, apericene, locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo”, afferma Speranza in un’intervista a La Stampa: “Alle ragazze e ai ragazzi dico: state attenti, perché voi siete il veicolo principale del contagio in questo momento". Il ministro sottolinea che nel nostro Paese "la situazione è seria. È vero che l'Italia in questa fase sta meglio degli altri Paesi, ma è pura illusione pensare che, mentre nel resto d'Europa il contagio riparte e già si parla di seconda ondata, noi possiamo restare tranquilli e beati dentro i nostri confini".