Spese militari, l'Italia le aumenterà al 2% del Pil

Il governo annuncerà presto l'aumento della spesa militare al 2% del Pil. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista ad Agorà.

"Siamo pronti ad arrivare al 2%, presto ci sarà l'annuncio ufficiale del presidente del Consiglio", ha detto.

"Questo è un segno della volontà italiana di rafforzare il pilastro europeo della Nato", ha assicurato il ministro che si è detto "favorevole alla difesa europea come obiettivo finale da raggiungere".

Salvini: "Scelta che mi trova d'accordo"

"Sono assolutamente d'accordo ad aumentare gli investimenti per difendere l'Italia e gli italiani, anche più del 2%". Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine di un convegno organizzato dalla lega sul Nucleare in Regione Lombardia. "Fare debito europeo per improbabili eserciti europei - spiega - che potrebbero andare improbabilmente in guerra e comprare armi in Germania e Francia, no, aumentare la nostra quota in sicurezza nazionale nella Nato sì", aggiunge il ministro.