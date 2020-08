5/16 ©Getty

In Toscana non solo il focolaio di Prato: un altro caso recente è quello di un piccolo cluster in provincia di Lucca, a Porcari, non collegato all'altro già presente nello stesso comune e formato da due fratelli sugli 80 anni e dalla loro badante. La Asl spiega che il secondo cluster individuato è legato a un uomo di 74 anni, ricoverato in questi giorni all'ospedale San Luca: trovati positivi anche altri tre contatti stretti, ovvero la moglie, il figlio, che è un consigliere comunale di 39 anni, e una vicina di casa, che sono in isolamento domiciliare