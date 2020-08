Oms, con Covid stop alla scuola per quasi 1,6 miliardi di studenti

Si è trattato della più grande interruzione della storia che ha interessato più di 190 Paesi nel mondo. Ora, come emerso nella dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine di un summit con 53 Paesi, l’obiettivo è la riapertura in totale sicurezza per evitare “effetti gravi in termini di istruzione e di salute”

La diffusione dell’epidemia del nuovo coronavirus ha contribuito a creare “la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 Paesi e la nostra regione non fa eccezione". Sono state queste le parole contenute nella dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Hans Kluge e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 Paesi che si è svolto proprio in data odierna.

Evitare “effetti gravi su istruzione e salute” approfondimento Covid e scuola, come preparare i figli per il rientro. SCHEDA La chiusura delle scuole in piena emergenza, è emerso dalla dichiarazione, "è stata vitale". Ora, obiettivo primario è quello di determinare la riapertura degli Istituti in "modo sicuro" anche in virtù del fatto che lo stop delle scuole potrebbe provocare effetti gravi in termini di istruzione e di salute, inclusa quella mentale, lo sviluppo sociale e il rischio eventuale di trovarsi in un ambiente familiare violento. E si tratterebbe dell'impatto più pesante possibile soprattutto per quei bambini che vivono in situazioni vulnerabili e di indigenza. “Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa è la vera priorità delle prossime settimane in tutti i Paesi del mondo”, ha twittato invece il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla sua pagina ufficiale.