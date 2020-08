Scuola, Galli: “Sei ore in classe con la mascherina? Utopia”

Nel corso di un intervento al programma di La7 “L’aria che tira”, Massimo Galli, il responsabile del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha parlato dell’imminente ritorno a scuola e della possibilità che gli studenti indossino la mascherina per tutta la giornata. “Portare la mascherine a scuola sarebbe auspicabile, ma è impossibile che ragazzini e bambini possano indossarla per cinque o sei ore di seguito. Non ce la faccio nemmeno io. È importante che la portino all’ingresso e all’uscita da scuola. Sarebbe opportuno indossarla anche durante l’intervallo, ma vedo difficile fare la merenda con la mascherina in faccia”.