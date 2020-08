Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Nuovo vertice, oggi, sulla riapertura delle scuole. Preoccupano i risultati degli screening sui docenti, con 20 positivi solo in Umbria, e si ragiona sulla misurazione della temperatura e sui trasporti. Per salire sugli scuolabus, secondo le prime indicazioni, bisognerà essere senza febbre e i mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori ai 15 minuti. Regioni del Centrodestra in rotta di collisione col governo. Tra i governatori 'ribelli', quello della Liguria Toti, contrario all'uso della mascherina durante le lezioni.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI: