Coronavirus, Flavio Briatore: "Io positivo? È solo prostatite"

L'imprenditore è ricoverato dal 23 agosto al San Raffaele di Milano e sarebbe risultato positivo al test per il Covid19. Ma, rispondendo alle domande del "Corriere" ha commentato: "Un'infiammazione alla prostata e nient'altro, sto molto bene". Anche Daniela Santanché, parlando al programma "In Onda", ha confermato la prostatite, senza accennare alla positività

L'imprenditore: "Ho fatto il tampone ma non so se sono positivo"

Dalla sua camera nel reparto solventi (quindi non per pazienti affetti da Covid19), Briatore ha rilasciato un'intervista al Corriere delle Sera, in cui non ha mai confermato di essere positivo al virus. "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato", ha detto prima di interrompere la chiamata per l'ingresso dei medici. Ha aggiunto, infine, di aver fatto il tampone, ma di essere ancora in attesa dell'esito.