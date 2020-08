4/15 ©Ansa

Briatore si trova attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in un reparto non di terapia intensiva. L'imprenditore aveva deciso la chiusura anticipata del Billionare in seguito a una polemica che aveva avuto con il sindaco di Arzachena, il quale aveva imposto lo stop anticipato alla musica nei locali. "Così non si può lavorare - aveva detto Briatore - chiudo"

Coronavirus in Sardegna: cosa sappiamo finora