Con ordinanza del 12 agosto, il ministro alla Salute Speranza ha disposto l'obbligo di sottoporsi a tampone per le persone in arrivo in Italia da Grecia, Croazia, Spagna o Malta. "Non dalla Sardegna - ha ribadito Acciaro - Se l'Isola era Covid free, come è possibile che le persone si siano contagiate qui?"

