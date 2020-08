12/15 ©Getty

Come funzionano i test in aeroporto? A seguito dell’ordinanza per monitorare i passeggeri di rientro negli aeroporti italiani da Spagna, Malta, Grecia e Croazia, nei diversi scali sono stati organizzati - non senza qualche problema - presidi sanitari per effettuare i tamponi direttamente all’arrivo. Anche in questo caso le regioni si sono attrezzate in modo diverso: mentre ad esempio a Fiumicino vengono eseguiti test rapidi che fanno parte della categoria dei ‘sierologici', negli scali lombardi si effettuano test molecolari

Coronavirus, Crisanti: necessari 300 mila tamponi al giorno