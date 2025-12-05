Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale. LIVE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà la seconda fase del suo piano di pace per la Striscia di Gaza nelle prossime due settimane, prima di Natale. Lo riferisce l'emittente Channel 12, che cita alti funzionari americani informati sui progressi del piano. Dopo l'annuncio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano. I funzionari affermano che gli Stati Uniti e i mediatori stanno attualmente tenendo colloqui con Hamas su un accordo che porterebbe il gruppo a rinunciare al suo potere di governo a Gaza e ad avviare il processo di disarmo, questioni centrali della seconda fase rimaste irrisolte dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in ottobre. Secondo l'emittente, in base all'accordo Hamas rinuncerebbe innanzitutto alle armi pesanti come missili e razzi e, in un secondo momento, a quelle più leggere. L'accettazione dell'accordo da parte di Hamas sarebbe una precondizione per l'attuazione della seconda fase del piano, che include il ritiro delle Idf oltre l'attuale Linea Gialla. Un alto funzionario americano ha dichiarato a Channel 12 che "nelle prossime settimane arriverà il momento della verità. Hamas dovrà decidere se rinunciare al suo potere e iniziare il disarmo in cambio del ritiro delle Idf, oppure rifiutare e affrontarne le conseguenze". La seconda fase del piano, che né Israele né Hamas hanno ancora sottoscritto, prevede anche un Consiglio per la pace presieduto da Trump che supervisioni la gestione di Gaza, insieme all'istituzione di una Forza internazionale di stabilizzazione che metterà in sicurezza la Striscia.