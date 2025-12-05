Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Medio Oriente, media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale. LIVE

live Mondo
©Getty

La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times, citando una fonte israeliane. Sarà Donald Trump ad annunciare l'elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a oppors

in evidenza

Secondo fonti Usa e israeliane, la Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane. Sarà Donald Trump ad annunciare l'elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l'abbandono del potere del movimento. 

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Onu: a Gaza continua l'emergenza bombe inesplose

Nella Striscia di Gaza continua l'emergenza mine. Sono ancora centinaia gli ordigni inesplosi rimasti incustoditi. Lo ha ricordato l'Onu, annunciando l'opera di sminamento in 130 posti, soprattutto in infrastrutture e lungo le strade di collegamento. Ma la situazione, ha aggiunto il portavoce, resta ancora di allerta. Nella Striscia continuano i corsi per insegnare ai bambini come comportarsi in presenza di un ordigno ritrovato per strada. 

Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà la seconda fase del suo piano di pace per la Striscia di Gaza nelle prossime due settimane, prima di Natale. Lo riferisce l'emittente Channel 12, che cita alti funzionari americani informati sui progressi del piano. Dopo l'annuncio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano. I funzionari affermano che gli Stati Uniti e i mediatori stanno attualmente tenendo colloqui con Hamas su un accordo che porterebbe il gruppo a rinunciare al suo potere di governo a Gaza e ad avviare il processo di disarmo, questioni centrali della seconda fase rimaste irrisolte dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in ottobre. Secondo l'emittente, in base all'accordo Hamas rinuncerebbe innanzitutto alle armi pesanti come missili e razzi e, in un secondo momento, a quelle più leggere. L'accettazione dell'accordo da parte di Hamas sarebbe una precondizione per l'attuazione della seconda fase del piano, che include il ritiro delle Idf oltre l'attuale Linea Gialla. Un alto funzionario americano ha dichiarato a Channel 12 che "nelle prossime settimane arriverà il momento della verità. Hamas dovrà decidere se rinunciare al suo potere e iniziare il disarmo in cambio del ritiro delle Idf, oppure rifiutare e affrontarne le conseguenze". La seconda fase del piano, che né Israele né Hamas hanno ancora sottoscritto, prevede anche un Consiglio per la pace presieduto da Trump che supervisioni la gestione di Gaza, insieme all'istituzione di una Forza internazionale di stabilizzazione che metterà in sicurezza la Striscia.

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Cremlino: "Telefonata Putin - Trump non è in programma". LIVE

live Mondo

Mosca fa sapere che dopo l'incontro Putin Witkoff ora è in attesa della reazione degli Stati...

Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale. LIVE

live Mondo

La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano...

Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

Mondo

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui...

Putin: "Kiev si ritiri o libereremo il Donbass con la forza"

Mondo

Il presidente russo ha definito i colloqui con Witkoff al Cremlino sulla risoluzione del...

Oltre 600 alberi di Natale in casa: famiglia tedesca batte il record

Mondo

Thomas e Susanne Jeromin negli anni hanno accumulato ben 621 alberi di Natale, 125.000...

8 foto

Mondo: I più letti