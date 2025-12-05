Medio Oriente, media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale. LIVE
La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times, citando una fonte israeliane. Sarà Donald Trump ad annunciare l'elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a oppors
in evidenza
Secondo fonti Usa e israeliane, la Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane. Sarà Donald Trump ad annunciare l'elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l'abbandono del potere del movimento.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Onu: a Gaza continua l'emergenza bombe inesplose
Nella Striscia di Gaza continua l'emergenza mine. Sono ancora centinaia gli ordigni inesplosi rimasti incustoditi. Lo ha ricordato l'Onu, annunciando l'opera di sminamento in 130 posti, soprattutto in infrastrutture e lungo le strade di collegamento. Ma la situazione, ha aggiunto il portavoce, resta ancora di allerta. Nella Striscia continuano i corsi per insegnare ai bambini come comportarsi in presenza di un ordigno ritrovato per strada.
Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncerà la seconda fase del suo piano di pace per la Striscia di Gaza nelle prossime due settimane, prima di Natale. Lo riferisce l'emittente Channel 12, che cita alti funzionari americani informati sui progressi del piano. Dopo l'annuncio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per incontrare il presidente americano. I funzionari affermano che gli Stati Uniti e i mediatori stanno attualmente tenendo colloqui con Hamas su un accordo che porterebbe il gruppo a rinunciare al suo potere di governo a Gaza e ad avviare il processo di disarmo, questioni centrali della seconda fase rimaste irrisolte dall'entrata in vigore del cessate il fuoco in ottobre. Secondo l'emittente, in base all'accordo Hamas rinuncerebbe innanzitutto alle armi pesanti come missili e razzi e, in un secondo momento, a quelle più leggere. L'accettazione dell'accordo da parte di Hamas sarebbe una precondizione per l'attuazione della seconda fase del piano, che include il ritiro delle Idf oltre l'attuale Linea Gialla. Un alto funzionario americano ha dichiarato a Channel 12 che "nelle prossime settimane arriverà il momento della verità. Hamas dovrà decidere se rinunciare al suo potere e iniziare il disarmo in cambio del ritiro delle Idf, oppure rifiutare e affrontarne le conseguenze". La seconda fase del piano, che né Israele né Hamas hanno ancora sottoscritto, prevede anche un Consiglio per la pace presieduto da Trump che supervisioni la gestione di Gaza, insieme all'istituzione di una Forza internazionale di stabilizzazione che metterà in sicurezza la Striscia.