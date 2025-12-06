Gaza, Waltz da oggi al 10 dicembre in Israele e Giordania. LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Waltz in Israele e Giordania. Media: Trump annuncerà fase 2 piano entro Natale. LIVE

live Mondo
©Ansa

Waltz si recherà in Giordania e nello Stato ebraico tra il 6 e il 10 dicembre, dove incontrerà Netanyahu e Herzog "per discutere le priorità comuni per la sicurezza regionale e gli aiuti  umanitari". La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times

 

in evidenza

L'inviato statunitense alle Nazioni Unite Waltz si recherà in Giordania e nello Stato ebraico tra il 6 e il 10 dicembre, dove incontrerà il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog "per  promuovere la cooperazione tra Stati Uniti e Israele alle Nazioni Unite e  discutere le priorità comuni per la sicurezza regionale e gli aiuti  umanitari". Secondo fonti Usa e israeliane, la Casa Bianca ha come obiettivo quello  di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per  Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un  meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro  due settimane. Sarà Donald Trump ad annunciare l'elenco dei Paesi e le  personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative  dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi  alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l'abbandono  del potere del movimento.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Merz atteso in Giordania, poi visita in Israele

Missione in Giordania e Israele per Friedrich Merz. E' la prima volta  che il cancelliere tedesco si reca in visita nei due Paesi da quando ha  assunto l'incarico lo scorso maggio. Ad Amman è prevista la prima tappa  della missione, con i colloqui con re Abdullah II. In serata sarà  ricevuto a Gerusalemme dal presidente israeliano Isaac Herzog.  Per  domani è atteso il faccia a faccia con il premier israeliano Benjamin  Netanyahu. Merz visiterà lo Yad Vashem. Al centro della missione, le  relazioni tra Israele e Germania e la situazione nella Striscia di  Gaza.

Eurovision 2026, quanto costa il boicottaggio anti-Israele

Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno scelto di opporsi alla  decisione dell'Ebu di mantenere Israele in gara. Ma che cosa significa  in termini di numeri? La defezione di questi quattro Paesi porterà una  perdita immediata di quasi 10 milioni di spettatori rispetto alla finale  2025. Numeri che potrebbero aumentare ulteriormente, nel caso in cui  altri decidessero di adottare la stessa linea.

Eurovision 2026, quanto costa il boicottaggio anti-Israele

Eurovision 2026, quanto costa il boicottaggio anti-Israele

Vai al contenuto

Waltz: da oggi al 10 dicembre in Israele e Giordania.

L'inviato statunitense alle Nazioni Unite conferma che visiterà Israele nei prossimi giorni, nell'ambito di un viaggio in Medio Oriente. Una dichiarazione dell'ufficio dell'ambasciatore Mike Waltz afferma che si recherà in Giordania e nello Stato ebraico tra il 6 e il 10 dicembre. Waltz sottolineerà "l'impegno degli Stati Uniti - si legge nella nota - nel promuovere la stabilità regionale, attuando il Piano in 20 punti del presidente" americano Donald "Trump per Gaza e sostenendo gli obiettivi della Risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che stabilisce la strada da seguire per la regione". Waltz incontrerà il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog "per promuovere la cooperazione tra Stati Uniti e Israele alle Nazioni Unite e discutere le priorità comuni per la sicurezza regionale e gli aiuti umanitari", secondo la dichiarazione. Il suo itinerario in Israele include anche visite al valico di Kerem Shalom. In Giordania, Waltz incontrerà Re Abdullah II e il ministro degli Esteri Ayman Safadi; la dichiarazione degli Stati Uniti cita il "ruolo fondamentale della monarchia nel facilitare gli aiuti umanitari a Gaza".

Mondo: Ultime notizie

Missili ipersonici su Kiev. Trump: "Europa rischia cancellazione"

live Mondo

Attacco nella notte con droni e missili sulla capitale ucraina, ci sono danni e feriti. Il...

Gaza, Waltz da oggi al 10 dicembre in Israele e Giordania. LIVE

live Mondo

Waltz si recherà in Giordania e nello Stato ebraico tra il 6 e il 10 dicembre, dove incontrerà...

Ucraina, Aiea: “Cupola protettiva centrale Chernobyl non è più sicura”

Mondo

I danni causati da un drone russo lo scorso febbraio sono severi. L’Aiea, che ha ispezionato il...

Tensione Afghanistan-Pakistan, 5 morti in nuovi scontri al confine

Mondo

Scambio di accuse tra i due Paesi per l'acuirsi delle tensioni. Da parte pakistana si accusa...

Elezioni Hong Kong, candidati alle legislative e lo scenario politico

Mondo

Domani, 7 dicembre 2025, sono in programma le elezioni legislative a Hong Kong. Si tratta del...

Mondo: I più letti