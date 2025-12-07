Herzog oggi a New York, Netanyahu riceve il cancelliere Merz. LIVE

Il sostegno a Israele è una parte fondamentale della politica tedesca, ha affermato ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz poco dopo il suo arrivo in visita a Gerusalemme. "Considero un grande onore e un vero privilegio essere qui e ribadire che sostenere questo Paese è e rimarrà il principio fondamentale immutabile della politica della Repubblica Federale di Germania", ha affermato Merz, la cui decisione di agosto di imporre un embargo parziale sulle esportazioni tedesche verso Israele in risposta all'intensificazione dei bombardamenti israeliani a Gaza aveva profondamente scontentato le autorità israeliane. "Le azioni dell'esercito israeliano a Gaza ci hanno posto di fronte ad alcuni dilemmi e abbiamo risposto", ma "abbiamo anche constatato che, ad oggi, non c'è fondamentalmente alcuna divergenza" tra noi, ha aggiunto Merz, che ha revocato l'embargo a fine novembre e ha ribadito a Herzog che "Israele ha il diritto di difendersi".