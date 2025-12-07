Herzog oggi a New York, Netanyahu riceve il cancelliere Merz. LIVE

Guerra Gaza, Herzog oggi a New York. Netanyahu riceve il cancelliere tedesco Merz. LIVE
Prevista una serie di incontri diplomatici oggi con il presidente israeliano Herzog che sarà a New York, mentre il premier Netanyahu riceverà il cancelliere tedesco Merz. "Il sostegno a Israele è una parte fondamentale della politica tedesca", ha affermato lo stesso Merz poco dopo il suo arrivo in visita a Gerusalemme. "Considero un grande onore e un vero privilegio essere qui e ribadire che sostenere questo Paese è e rimarrà il principio fondamentale immutabile della politica della Repubblica Federale di Germania"
Ieri almeno sette palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano oggi nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera.
Il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty, ha sollecitato il rapido dispiegamento di una forza internazionale di monitoraggio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.
Merz in Israele: "Nostro sostegno è un principio fondamentale"
Il sostegno a Israele è una parte fondamentale della politica tedesca, ha affermato ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz poco dopo il suo arrivo in visita a Gerusalemme. "Considero un grande onore e un vero privilegio essere qui e ribadire che sostenere questo Paese è e rimarrà il principio fondamentale immutabile della politica della Repubblica Federale di Germania", ha affermato Merz, la cui decisione di agosto di imporre un embargo parziale sulle esportazioni tedesche verso Israele in risposta all'intensificazione dei bombardamenti israeliani a Gaza aveva profondamente scontentato le autorità israeliane. "Le azioni dell'esercito israeliano a Gaza ci hanno posto di fronte ad alcuni dilemmi e abbiamo risposto", ma "abbiamo anche constatato che, ad oggi, non c'è fondamentalmente alcuna divergenza" tra noi, ha aggiunto Merz, che ha revocato l'embargo a fine novembre e ha ribadito a Herzog che "Israele ha il diritto di difendersi".