Hamas: "Pronti a discutere congelamento o deposito delle armi". LIVE

Israele "riporterà indietro anche Rani [Gvili]", ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu agli ambasciatori israeliani, riferendosi all'ultimo ostaggio ucciso a Gaza, restituito durante la prima fase del cessate il fuoco con Hamas. "Stiamo riportando indietro tutti gli ostaggi, fino all'ultimo". "Nella seconda fase, ci stiamo muovendo verso il disarmo e la smilitarizzazione", afferma. Gli Stati Uniti vogliono creare una forza internazionale per portare a termine questo compito, afferma Netanyahu. "Ho detto, andate avanti", continua. "Sappiamo che ci sono alcune missioni che questa forza potrebbe svolgere", afferma. "Ci sono altre cose che non possono fare, forse il compito principale non lo possono fare, ma vedremo". "Possiamo farlo nel modo piu' facile o in quello piu' difficile", dice a proposito del disarmo di Hamas. "Ma alla fine sarà fatto". Passando alla normalizzazione, respinge le indiscrezioni dei media secondo cui alcuni accordi di pace non possono essere conclusi senza che Israele faccia qualcosa per primo - un probabile riferimento alla richiesta saudita che Israele si impegni per un eventuale Stato palestinese.