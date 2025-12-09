Medioriente, Rsf: nel 2025 uccisi 67 reporter, quasi metà a Gaza. LIVE

Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. Israele: "Netanyahu vedrà Trump il 29 dicembre". Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele. È atterrato alle 23.02 di ieri sera all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare partiti da Eilat con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati, evacuati dalla Striscia per ricevere le cure in Italia
in evidenza
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. Hamas si dice pronto a discutere di "congelare o immagazzinare" il suo arsenale di armi come parte del cessate il fuoco con Israele. Lo afferma un alto funzionario, proponendo una possibile formula per risolvere una delle questioni più spinose dell'accordo mediato dagli Stati Uniti. È atterrato alle 23.02 di ieri sera all'aeroporto militare di Ciampino uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare partiti da Eilat con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati, evacuati dalla Striscia di Gaza per ricevere le cure in Italia. Ad accoglierli, in rappresentanza del governo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. In tutto, il convoglio umanitario trasporta in Italia 17 pazienti - 7 arrivati su un C-130 a Ciampino, 3 arrivati a bordo di un Boeing 767 a Pratica di Mare e 7 in arrivo su un C-130 a Torino - insieme a loro familiari o accompagnatori, per un totale di 80 persone. Grazie a quest'ultima evacuazione sanitaria, sale a 232 il numhero di bambini di Gaza accolti in Italia.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
"Giallo Blair" su Gaza. Ft: escluso da board, Usa smentisce
Mentre crescono i dubbi sul futuro postbellico di Gaza e sull'attuazione della fase due del piano Trump, si infittisce il giallo sulla posizione che dovra' ricoprire Tony Blair nel 'Board of Peace'. Secondo il Financial Times, l'ex primo ministro britannico sarebbe stato escluso dalla lista dei candidati per l'amministrazione provvisoria voluta da Trump nella Striscia, in seguito alle obiezioni di diversi stati arabi e musulmani. Blair, finora era stata l'unica persona pubblicamente identificata per un potenziale ruolo nel consiglio quando Trump, a fine settembre, aveva svelato il suo piano in 20 punti per porre fine alla guerra tra Israele e Hamas. E Blair, dal suo canto, aveva definito il piano di Trump come "audace e intelligente", aggiungendo che sarebbe stato felice di far parte del Board, presieduto dal presidente degli Stati Uniti, considerato anche il fatto che aveva lavorato per piu' di un anno a un piano per Gaza, utilizzando il suo Tony Blair Institute per formulare le sue idee, e collaborato con Jared Kushner, genero di Trump e inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, durante il primo mandato del presidente. Ma a mettere in discussione la sua presenza, sarebbe stato il ruolo dell'ex premier durante l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003, che lo renderebbe incompatibile per tutti i Paesi della regione mediorientale. L'ufficio di Blair ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, mentre un funzionario statunitense, al Times of Israel, ha respinto categoricamente l'articolo del Financial Times, definendolo "fuorviante". Secondo il funzionario, Blair e' infatti pronto a far parte di quel comitato, insieme ai principali collaboratori di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, nonche' all'ex inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Nikolay Mladenov.
Rsf: nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. "Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della criminalità organizzata", spiega l'associazione secondo la quale "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".