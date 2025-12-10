Israele riaprirà l'accesso agli aiuti per Gaza dalla Giordania. LIVE

Accordo trovato tra il ministro della Difesa israeliano Israel Katz e il capo di Stato maggiore, Eyal Zamir: i due hanno concordato di unificare le indagini supplementari relative agli eventi del 7 ottobre 2023, da loro stessi ordinate. Lo riferisce Yedioth Ahronoth. Al centro delle recenti tensioni tra i due c'è il rapporto della commissione militare sui fallimenti interni all'Idf in relazione al massacro del 7 ottobre. Due settimane fa, Katz ha ordinato una contro-relazione esterna dopo la presentazione dei risultati da parte di Zamir, accusando il capo dell'Idf di minare l'autorità politica, sfiorando l'insubordinazione. Parallelamente, il ministro ha deciso anche di congelare le promozioni che Zamir aveva proposto, una decisione poi rientrata. Da parte sua, il capo di Stato maggiore nelle ultime settimane ha più volte espresso critiche neanche troppo velate nei confronti della leadership politica, sottolineando che il Paese ha bisogno di una che sappia "riconoscere i fallimenti e allo stesso tempo osare guidare il cambiamento". Il governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu finora ha sempre rifiutato la creazione di una commissione statale d'inchiesta sugli errori del 7 ottobre.