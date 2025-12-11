Gaza, Amnesty: “Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre". LIVE

"I gruppi armati palestinesi - si legge in un report di 173 pagine dell'associazione - hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele". Hamas ha proposto il "congelamento" delle armi in cambio di una tregua a lungo termine. Israele ha riaperto la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania a Gaza
Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. "I gruppi armati palestinesi - si legge in un report di 173 pagine dell'associazione - hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023". Amnesty sottolinea inoltre che Hamas "ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati". Hamas ha proposto il "congelamento" delle armi in cambio di una tregua a lungo termine. Israele ha riaperto la principale via di transito per gli aiuti umanitari provenienti dalla Giordania a Gaza. Hamas ha chiesto ai Paesi mediatori di "fare pressione" su Israele affinchè rispetti la prima fase dell'accordo.
Hamas: "Sì a forza internazionale pace a Gaza"
Hamas dice sì a una forza internazionale di pace dispiegata nella Striscia di Gaza. E' stato Khaled Meshaal, leader del gruppo terrorista, a dire in un'intervista ad Al Jazeera che non ci sono obiezioni alla presenza di una forza internazionale di stabilizzazione simile a Unifil in Libano. La forza, ha detto, "separerebbe Gaza dall'occupazione israeliana" e sarebbe garantita dai mediatori (Qatar, Egitto e Turchia) e da otto paesi arabi e islamici, con l'obiettivo che "nessuna escalation militare contro Israele provenga dall'interno della Striscia".
Onu: "Emergenza invernale a Gaza, neonati a rischio"
Il Coordinamento degli Affari Umanitari dell'Onu ha lanciato l'allarme pioggia e freddo a Gaza. "Con l'arrivo di un'altra tempesta invernale nella Striscia - ha dichiarato il portavoce, Farhan Haq - le basse temperature e le piogge mettono particolarmente a rischio i gruppi vulnerabili. Tra questi figurano i neonati, per i quali l'ipotermia è estremamente pericolosa". Le Nazioni Unite e le noprofit, ha aggiunto, "hanno intensificato gli sforzi per fornire assistenza alle comunita' che vivono in aree soggette a inondazioni, anche aumentando la distribuzione di abiti invernali per bambini, da cinquemila a ottomila kit al giorno".
Trump: "Il board of peace per Gaza sarà nominato il prossimo anno"
Il board of peace per Gaza sarà nominato il prossimo anno: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter durante una riunione con un gruppo di imprenditori.
Hamas: "Aperti a congelare il nostro arsenale per una tregua duratura"
Hamas è aperta all'idea di un "congelamento" o di uno "stoccaggio" del proprio armamento per "fornire garanzie contro qualsiasi escalation militare" che parta "da Gaza con l'occupazione israeliana": lo ha detto Khaled Mechaal, alto dirigente dell'organizzazione politico-militare palestinese, parlando ad Al Jazeera. "Per noi l'idea di un disarmo totale è inaccettabile", ha però puntualizzato. Mechaal ha aggiunto che Hamas apre anche alla presenza di una forza internazionale di mantenimento della pace lungo il confine della Striscia di Gaza con Israele, ma rifiuta che essa operi all'interno del territorio palestinese, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco sponsorizzato da Washington. "Ciò equivarrebbe a un'occupazione", ha sostenuto.
Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi"
Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. "I gruppi armati palestinesi - si legge in un report di 173 pagine dell'associazione - hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023". Amnesty sottolinea inoltre che Hamas "ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati".