Israele, Trump: "Lavoriamo per Gaza, 59 Stati ci sostengono". LIVE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di lavorare "duramente" per Gaza e che "59 Paesi sostengono e supportano il lavoro americano nella Striscia". Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale ha aggiunto: "Abbiamo la pace in Medio Oriente, qualcosa che non è mai successo in passato". Trump ha poi ribadito che i suoi rapporti con il primo ministro israeliano Netanyahu sono buoni. Nel futuro Consiglio di pace previsto dal piano per Gaza, secondo Axios, ci sono anche Germania e Italia
Media: Usa chiedono a Israele di pagare rimozione macerie Gaza
Questa settimana gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di pagare per la rimozione delle macerie dalla Striscia di Gaza e di assumersi la responsabilita' della massiccia operazione di ingegneria, riporta Ynet, citando un alto funzionario israeliano. Secondo la testata. Israele ha accettato la richiesta, che potrebbe costare fino a circa 265 milioni di euro. A Gaza ci sono 68 milioni di tonnellate di detriti, secondo il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Il primo ministro del Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani ha dichiarato che il suo Paese non paghera' il conto per la ricostruzione di Gaza. Secondo quanto riportato da Ynet, la prossima settimana l'ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack, incontrera' il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per cercare di convincere Israele ad accettare la presenza di truppe turche a Gaza. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato all'agenzia di stampa che gli Stati Uniti si stanno concentrando, nei colloqui con Israele, maggiormente sulla ricostruzione e meno su come disarmare Hamas.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di lavorare "duramente" per Gaza e che "59 Paesi sostengono e supportano il lavoro americano nella Striscia". Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale ha aggiunto: "Abbiamo la pace in Medio Oriente, qualcosa che non e' mai successo in passato". Trump ha poi ribadito che i suoi rapporti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono buoni e che insieme "abbiamo distrutto le capacita' nucleari dell'Iran", cosa che ha permesso di fare "progressi diplomatici".
