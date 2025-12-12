Israele, Trump: "Lavoriamo per Gaza, 59 Stati ci sostengono". LIVE

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di lavorare "duramente" per Gaza e che "59 Paesi sostengono e supportano il lavoro americano nella Striscia". Trump, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale ha aggiunto: "Abbiamo la pace in Medio Oriente, qualcosa che non e' mai successo in passato". Trump ha poi ribadito che i suoi rapporti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sono buoni e che insieme "abbiamo distrutto le capacita' nucleari dell'Iran", cosa che ha permesso di fare "progressi diplomatici".