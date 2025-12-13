Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, Usa martedì a Doha con 25 paesi per pianificare Forza di pace. LIVE

live Mondo
©Getty

Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. Prevista la presenza di rappresentati di almeno 25 Paesi coinvolti in incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza. Intanto Meloni porta Abu Mazen sul palco di Atreju, la festa di Fdi. 'Italia centrale nel percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati', afferma la premier

in evidenza

Martedì 16 dicembre gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. Prevista la presenza di rappresentati di almeno 25 Paesi coinvolti in incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza. Intanto Meloni porta Abu Mazen sul palco di Atreju, la festa di Fdi. 'Italia centrale nel percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati', afferma la premier. Il presidente dell'Anp chiede che 'l'Italia prosegua nel percorso per riconoscere la Palestina, noi siamo pronti a collaborare'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Mondo: Ultime notizie

Usa martedì a Doha con 25 paesi per forza di pace a Gaza. LIVE

live Mondo

Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la...

Witkoff incontra Zelensky e leader Ue. Bruxelles congela asset russi

live Mondo

L'inviato Usa incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente...

Media: "Usa martedì a Doha con 25 Paesi per pianificare Forza di pace"

Mondo

Secondo Reuters più di 25 Paesi invieranno rappresentanti alla conferenza, nella quale ci saranno...

Ucraina, via libera dell’Ue al blocco indeterminato degli asset russi

Mondo

L'Ue ha dato il via libera alla procedura scritta per il blocco degli asset russi che prevede la...

Re Carlo: "Mie cure contro il cancro nel nuovo anno saranno ridotte"

Mondo

Il sovrano, alle prese con le cure per tenere sotto controllo un cancro di natura imprecisata...

Mondo: I più letti