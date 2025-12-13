Usa martedì a Doha con 25 paesi per forza di pace a Gaza. LIVE

Martedì gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. Prevista la presenza di rappresentati di almeno 25 Paesi coinvolti in incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza. Intanto Meloni porta Abu Mazen sul palco di Atreju, la festa di Fdi. 'Italia centrale nel percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati', afferma la premier
in evidenza
Martedì 16 dicembre gli Stati Uniti ospiteranno a Doha una conferenza con i Paesi partner per pianificare la Forza internazionale di stabilizzazione per Gaza. Prevista la presenza di rappresentati di almeno 25 Paesi coinvolti in incontri sulla struttura di comando e altre questioni relative alla forza di Gaza. Intanto Meloni porta Abu Mazen sul palco di Atreju, la festa di Fdi. 'Italia centrale nel percorso verso la pace con la prospettiva dei due Stati', afferma la premier. Il presidente dell'Anp chiede che 'l'Italia prosegua nel percorso per riconoscere la Palestina, noi siamo pronti a collaborare'.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)