Tregua fragile, aiuti fermi e tempesta imminente: Gaza allo stremo

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

A tre mesi dal cessate il fuoco, la Striscia resta immersa in una crisi profonda, con carestia, infrastrutture al collasso e aiuti umanitari insufficienti. Le piogge e il gelo hanno sommerso tende e campi profughi, aggravando una situazione già critica. La fase due del ritiro israeliano non è mai partita, mentre nella “zona gialla” Tel Aviv consolida il proprio controllo

