Gaza, si aggrava emergenza umanitaria: Usa chiedono aiuto di 70 Paesi

Gaza, si aggrava l'emergenza umanitaria. Usa al lavoro per una forza multinazionale. LIVE
Esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10mila soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra. Nel frattepo, l'emergenza maltempo mette a dura la popolazione. Le tende degli sfollati sulla costa sono stati spazzate via dal vento e dalle onde. E nella zone più interne la situazione è disastrosa come sostenuto dall'Onu. La Difesa civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha riferito che il numero di persone morte a seguito dei danni procurati dalla tempesta Byron è salito ad almeno 16 nelle ultime 24 ore, compresi tre bambini. A rischio per le inondazioni ci sono oltre 800mila sfollati distribuiti in 761 campi.
Per l'Iran, "le minacce di Israele di nuovi attacchi sono guerra psicologica"
"Le ripetute minacce di Israele sulla possibilità di nuovi attacchi contro l'Iran fanno parte della guerra psicologica del regime, volta a creare paura tra gli iraniani, dopo i suoi attacchi durante la guerra di 12 giorni con l'Iran a giugno", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sottolineando che "la guerra psicologica fa parte della vera guerra". "Certo, non dobbiamo ignorare o sottovalutare la possibilità di una ripresa del conflitto militare di Israele contro l'Iran. Siamo assolutamente pronti a difendere il Paese", ha aggiunto, in un'intervista ad Al Jazeera, citata dall'agenzia Irna. Araghchi ha aggiunto che l'Iran "non cerca mai la guerra", ma vuole risolvere i problemi attraverso la diplomazia. "Tuttavia, non ci siamo mai fidati degli Stati Uniti come negoziatori onesti. Nessuno può fidarsi degli Stati Uniti", ha sottolineato il capo della diplomazia di Teheran.