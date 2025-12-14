Sparatoria alla Brown University negli Stati Uniti, morti 2 studenti

“Questo è un giorno di immenso dolore. Nessun genitore o familiare dovrebbe mai sopportare una giornata come questa”, ha scritto l’università. Il sospettato è ancora in fuga, le autorità hanno diffuso un video e hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Trump: “Che cosa terribile. Tutto ciò che possiamo fare ora è pregare per le vittime”