Sparatoria vicino Casa Bianca, due membri Guardia Nazionale uccisi

La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato: "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X. Trump: "Un animale, pagherà"

Diverse persone sono state colpite nel corso di una sparatoria avvenuta oggi nella città di Washington, negli Stati Uniti, a un isolato dalla Casa Bianca. Tre persone sono state ricoverate in ospedale. Tra le persone colpite ci sono due membri della Guardia Nazionale, secondo quanto comunicato dalla segreteria degli Interni Kristi Noem. I due, gravemente feriti, sono poi morti. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato: "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X. Il movente della sparatoria è "sconosciuto”, ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.

Morti i due membri della Guardia nazionale

“È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, colpiti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle ferite riportate”, ha comunicato il Governatore della West Virginia, Patrick Morrisey. "Questi coraggiosi cittadini della Virginia Occidentale hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Lo Stato della West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo giustizia per questo atto orribile".

Casa Bianca: “Trump informato della sparatoria”

"La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione". Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt a porposito della sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca, precisando che Donald Trump "è stato informato". La sede del governo americano è stata messa in lockdown. I voli in partenza dall'aeroporto 'Ronald Reagan' di Washington sono stati prima sospesi per motivi di sicurezza, e poi hanno regolarmente ripreso.

Il post di Trump su Truth

Il presidente degli Stati Uniti, che si trova in Florida, ha scritto su Truth poco dopo la sparatorira: “L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati (e poi successivamente morti, ndr), è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo. Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi!”.