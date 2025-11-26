Disgelo inatteso tra Usa e Cina: perché Trump e Xi tornano a parlarsi

Dopo scontri commerciali e diplomatici, i due Paesi tornano a dialogare con toni insolitamente distesi. L’ultima telefonata tra i due leader si inserisce in un contesto internazionale denso di tensioni, dalla guerra in Ucraina alla crisi fra Pechino e Tokyo. Resta aperta la questione di Taiwan, che potrebbe diventare l’epicentro di un nuovo confronto globale. Sullo sfondo, gli equilibri interni americani e il ruolo di Trump nel ridefinire le priorità della Casa Bianca