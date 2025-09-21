Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO

Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere all'alba davanti allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon