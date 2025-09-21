Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: Color guard perform during the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune: una marea rossa e blu per l’ultimo saluto. FOTO

©Getty

Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere all'alba davanti allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon

GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: Color guard perform during the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

