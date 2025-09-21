Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO

Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune: una marea rossa e blu per l’ultimo saluto. FOTO
Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere all'alba davanti allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon
- Sono 200 mila le persone presenti allo State Farm Stadium, impianto dove gioca la squadra di football degli Arizona Cardinals, per celebrare i funerali di Charlie Kirk, l’attivista conservatore morto lo scorso 10 settembre. Presenti anche il presidente USA Donald Trump, il vicepresidente J.D. Vance e altri illustri esponenti dell’universo MAGA
- "La scorsa settimana abbiamo portato a casa in Arizona il mio amico Charlie per l'ultima volta. Oggi torniamo in Arizona per onorare il suo sacrificio", ha scritto JD Vance su X prima di arrivare ai funerali di Kirk, suo amico stretto e chiave nella sua carriera politica. Come Vance ha raccontato, l'attivista ha avuto infatti un ruolo determinante nel convincere Donald Trump a sceglierlo come suo numero due
- Fra le migliaia di presenti ai funerali di Charlie Kirk ci sono anche Elon Musk e Steve Bannon. "Tutti i posti di questo stadio che non sono bloccati dalla sicurezza sono pieni. Onorato di essere qui", ha scritto Musk su X. Bannon sta invece conducendo la sua trasmissione WarRoom dallo State Farm Stadium
- Passati i controlli, la processione è composta ma svelta, di scarpe comode, magliette rosse o blu (i colori della bandiera, altamente raccomandati nel dress code dell'evento), cappellini Maga o con le iniziali CK ricamate con filo dorato. Gruppi di giovani, tante famiglie con bambini piccoli a seguito e anche anziani
- Tra le persone che si sono assicurate una poltrona, molte stanno in piedi con le mani giunte o aperte verso il cielo. Cantano ad occhi chiusi. Nei corridoi di cemento vivo dello stadio sono poi presenti tante foto di Kirk: molte sono di lui sul palco o durante i dibattiti; in molte posa con la moglie Erika, che di fatto raccoglierà la sua eredità politica; in solo una manciata di immagini appare con Donald Trump, il presidente che è atteso sul palco