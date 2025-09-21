Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per l'addio. Presente Trump

Charlie Kirk, oggi funerali: in migliaia per ultimo saluto. Presenti anche Trump e VanceMondo
Allo State Farm Stadium, in Arizona, la cerimonia d'addio all'attivista 31enne ucciso il 10 settembre. Sul palco, a ricordare il fondatore di Turning Point Usa, anche il presidente americano e il suo vice. Ingenti le misure di sicurezza. Per l'omicidio è stato incriminato Tyler Robinson, un 22enne dello Utah per il quale i procuratori dello Stato chiederanno la pena di morte
È il giorno dell'addio a Charlie Kirk, influente attivista americano di destra ucciso il 10 settembre da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University. Oggi, allo State Farm Stadium, si tengono i funerali del 31enne: attese decine di migliaia di persone, 100mila secondo le stime delle forze dell'ordine dell'area metropolitana di Phoenix, in Arizona. Sul palco, a ricordare il fondatore di Turning Point Usa, anche il presidente americano Donald Trump e il suo vice, JD Vance, che pronunceranno un discorso. "Nessuno mai dimenticherà il nome di mio marito e io mi assicurerò che sia così", ha intanto dichiarato la moglie Erika. Per l'omicidio di Kirk è stato incriminato Tyler Robinson, un 22enne dello Utah per il quale i procuratori dello Stato chiederanno la pena di morte.
Ingenti misure di sicurezza
L'ingresso allo stadio, per la cerimonia funebre, è gratuito e Turning Point Usa ha invitato i partecipanti a vestirsi di bianco, rosso e blu, cioè con i colori della bandiera americana. Per l'evento, il dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti (Dhs) ha rafforzato le misure di sorveglianza, dispiegando agenti federali e collaborando con le autorità locali per garantire l'ordine durante l'evento. Le autorità procedono con i protocolli riservati a eventi di massima portata, come ad esempio il Super Bowl. Nel frattempo, venerdì, un uomo armato è stato arrestato dagli agenti dei Servizi segreti proprio fuori dallo stadio dove si tengono i funerali. L'incidente, come riportano i media americani, è avvenuto prima che venisse istituito il perimetro di sicurezza nell'area.
