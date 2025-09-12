Tyler Robinson, chi è lo studente fermato per omicidio di Charlie Kirk

Esplora tutte le offerte Sky
Chi è Tyler Robinson, lo studente 22enne arrestato per l'omicidio di Charlie Kirk

Mondo
Getty/FBI SALT LAKE CITY

A confermare l'identità del giovane, fermato nella serata dell'11 settembre, èstato  il governatore dello Utah, Spencer Cox. Sui bossoli del fucile usato per sparare all'attivista politico anche scritte antifasciste. Nella chat con il coinquilino parlava del suo piano omicida

Si chiama Tyler Robinson il killer reo confesso dell’attivista politico Charlie Kirk: la conferma è arrivata dal governatore dello Utah, Spencer Cox. Ventidue anni, studente della Utah State University, è stato arrestato intorno alle 23 di sera dell’11 settembre a St. George, vicino al Parco nazionale di Zion, a circa 400 km a sud-ovest dal campus universitario in cui ha sparato a Kirk.  Gli investigatori non escludono possibili legami con gruppi estremisti che si muovono sul web, ma su questo al momento non ci sono conferme ufficiali. Il presidente Donald Trump per lui chiede “la pena delle morte”. 

"Bella ciao" e "Hey fascist" sui proiettili del fucile di Robinson

Le autorità dello Utah hanno fatto sapere in conferenza stampa che sui bossoli del fucile utilizzato per uccidere Kirk erano incise scritte come "Bella ciao, bella ciao ciao ciao" e "Hey fascist". Secondo un familiare di Robinson, il ragazzo "negli ultimi anni era diventato più politico", ricordando una conversazione in cui avrebbe detto che "Kirk era pieno di odio e diffondeva odio". 

I messaggi sulla chat che parlavano del piano per uccidere Kirk

Gli investigatori hanno parlato anche con il coinquilino di Robinson, che ha mostrato loro dei messaggi tra lui e un account con il nome "Tyler" sull'app di messaggistica Discord. Nei messaggi, "Tyler" parlava della necessità di recuperare un fucile da un punto di consegna, lasciarlo in un cespuglio, sorvegliare l'area in cui il fucile era stato lasciato e di tenerlo avvolto in un asciugamano. Nella chat, ha aggiunto, si parlava anche di incidere proiettili, di un mirino e del fatto che il fucile fosse "unico".

Il costume da Trump per Halloween e le armi

Secondo quanto scrivono i media americani, Robinson si mascherò da Donald Trump per celebrare Halloween nel 2017. Si apprende anche che il ragazzo avrebbe usato armi fin da quando era bambino. The Daily Mail parla di almeno una foto che lo ritrae con una mitragliatrice M2 Browning calibro 50. 

Come si è arrivati a identificare Tyler Robinson

Le autorità sono arrivate all'arresto dopo che un familiare di Robinson "ha contattato un amico di famiglia che a sua volta ha avvisato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington, fornendo informazioni sul fatto che Robinson avesse confessato o lasciato intendere di aver commesso l’atto", ha spiegato il governatore dello Utah. Il padre di Robinson aveva identificato il figlio dalle foto diffuse dall'Fbi e aveva chiamato un pastore per chiedergli aiuto. Poi lo avrebbe portato a una stazione di polizia perché si costituisse. 

