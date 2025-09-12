Ex modella 36enne, Erika Frantzve Kirk è stata miss Arizona nel 2012 e anche una giocatrice di basket ai tempi del college. Attualmente si occupa di beneficienza e di attivismo. Ha sposato Charlie Kirk nel 2021 in Arizona e insieme hanno due figli
Influencer, imprenditrice modella, attrice, ma anche giocatrice di basket e podcaster. È il ritratto di Erika Frantzve Kirk, moglie di Charlie Kirk, l'attivista politico e vicino a Donald Trump ucciso ieri nello Utah. Laureata con un Master in Giurisprudenza in Studi Giuridici Americani, lei stessa sul suo sito web si definisce " un'imprenditrice sociale determinata, una guida pastorale appassionata e una donna di profonda fede, la cui vita è stata plasmata dalle sue esperienze globali e dal suo incrollabile impegno per il raggiungimento di uno scopo". Il matrimonio e i due figli con Charli Kirk
Kirk e Frantzve, cristiani evangelici, si erano sposati nel maggio 2021 in Arizona e avevano poi avuto due figli, una bimba di tre anni (di nome Sarah Rose) e un maschietto che ha compiuto un anno a maggio. Bionda, sempre sorridente, Erika Frantzve Kirk, 36 anni, ex modella, è stata Miss Arizona nel 2012 oltre che ex giocatrice di basket ai tempi del college. Attualmente, si occupa di beneficienza e di attivismo. È anche agente immobiliare e ha fondato il marchio di moda Proclaim, che unisce la fede alla moda.
Sui social decine di foto della coppia
I social della coppia sono pieni di immagini di famiglia e di altre occasioni pubbliche in cui appaiono sorridenti e sempre uniti Erika era molto spesso a fianco del marito nei tanti eventi legati al suo attivismo e al movimento Maga (Make America Great Again). Sul profilo Instagram di Erika, sono documentati con foto e video anche tanti momenti di vita familiare, con Kirk che gioca allegramente con i bimbi in casa o in spiaggia.
