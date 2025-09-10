Charlie Kirk colpito a un evento negli Usa. Fox: "Portato in ospedale"

L’influente attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point Usa (Tpusa), è stato colpito mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University. Non sono chiare le sue condizioni di salute. Il sospettato è in custodia e secondo la portavoce dell'università è uno studente

Charlie Kirk, influente attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point Usa (Tpusa), è stato colpito mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University, secondo quanto riportato da NBC News che cita un portavoce dell’università. Kirk stava tenendo una presentazione quando sono stati sparati colpi di arma da fuoco e “per quanto ne sappiamo è stato colpito e portato via dal suo team di sicurezza”. Secondo quanto riportato da Fox News, è stato portato in ospedale ma non sono chiare le sue condizioni di salute. Il sospettato autore del gesto “è in custodia”, secondo quanto riferito da un alert della Utah Valley University. I presenti hanno riferito di aver visto Kirk colpito vicino al collo durante una sessione di domande e risposte con gli studenti.