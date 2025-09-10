Charlie Kirk colpito a un evento negli Usa. Fox: "Portato in ospedale"

L’influente attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point Usa (Tpusa), è stato colpito mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University. Non sono chiare le sue condizioni di salute. Il sospettato è in custodia e secondo la portavoce dell'università è uno studente
Charlie Kirk, influente attivista di destra e direttore esecutivo di Turning Point Usa (Tpusa), è stato colpito mentre partecipava a un evento alla Utah Valley University, secondo quanto riportato da NBC News che cita un portavoce dell’università. Kirk stava tenendo una presentazione quando sono stati sparati colpi di arma da fuoco e “per quanto ne sappiamo è stato colpito e portato via dal suo team di sicurezza”. Secondo quanto riportato da Fox News, è stato portato in ospedale ma non sono chiare le sue condizioni di salute. Il sospettato autore del gesto “è in custodia”, secondo quanto riferito da un alert della Utah Valley University. I presenti hanno riferito di aver visto Kirk colpito vicino al collo durante una sessione di domande e risposte con gli studenti.
Il sospetto
Il sospetto in custodia, secondo la portavoce dell'università Ellen Treanor, è uno studente che ha sparato a Kirk dal Losee Center, un edificio a circa 180 metri di distanza, una ventina di minuti dopo che aveva cominciato a parlare.
Le parole di Donald Trump
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato a pregare per Charlie Kirk: "Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito. Un bravissimo ragazzo, dalla testa ai piedi. Dio lo benedica!". Il direttore dell’FBI Kash Patel ha scritto su X che “stiamo monitorando da vicino le informazioni sulla tragica sparatoria alla Utah Valley University che ha coinvolto Charlie Kirk. I nostri pensieri sono con Charlie, i suoi cari e tutti coloro che sono stati colpiti”.
