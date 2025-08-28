Mondo
Negli USA il problema delle sparatorie nelle scuole non è mai stato così grave
Nel 2024 sono stati documentati 350 episodi armati tra scuole e istituti. Ogni anno circa 4.300 minori perdono la vita per armi da fuoco. I dati raccontano un’escalation che parte dagli anni Sessanta e accelera dopo il 2017. Un problema endemico che la politica americana non sembra voler fermare
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi