Sparatoria Minneapolis, su fucile killer la scritta "Uccidere Trump"

Proseguono le indagini sulla sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione a Minneapolis. Nell'attacco, avvenuto nella chiesa del complesso scolastico dove alunni e insegnanti erano riuniti per partecipare alla messa, sono morti due bambini di otto e dieci anni. Altri 17 invece sono rimasti feriti. Tra gli elementi rinconducibili al killer, il 23enne Robin Westman (CHI ERA), è emerso anche un messaggio incendiario sui caricatori delle sue armi, tra cui uno che recitava "Uccidere Donald Trump".

A seguito della sparatoria Westman si è tolto la vita. Diversi media Usa, citando forze dell’ordine, hanno riferito anche di alcuni video online (per ora ricondotti a lui) con scritte che fanno riferimento al suicidio, "pensieri e idee estremamente violenti", una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo manoscritto della disposizione interna di una chiesa.