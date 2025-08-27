Minneapolis, sparatoria in chiesa e scuola cattolica: morti 2 bambini

Forze dell’ordine di Minneapolis stanno intervenendo in seguito a una sparatoria avvenuta nel sud della città, nei pressi dell’Annunciation Catholic School. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui Fbi, polizia statale e locale. Le vittime sarebbero due bambini, oltre all'autore dell'attacco. Lo riferiscono fonti al Minnesota Star Tribune. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: "Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza". Non è chiaro ancora quale sia il movente e quante siano le persone colpite.