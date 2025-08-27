Minneapolis, sparatoria in chiesa e scuola cattolica: morti 2 bambini

Esplora tutte le offerte Sky
Minneapolis, sparatoria in una chiesa e scuola cattolica: morti due bambini

Mondo
La sparatoria avvenuta alle prime ore del giorno fuori dalla Annunciation Church e la scuola cattolica adiacente a Minneapolis ha visto la morte del sospettato, secondo quanto riportato da Fox News. Al momento della sparatoria, gli studenti stavano frequentando la messa

Forze dell’ordine di Minneapolis stanno intervenendo in seguito a una sparatoria avvenuta nel sud della città, nei pressi dell’Annunciation Catholic School. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui Fbi, polizia statale e locale. Le vittime sarebbero due bambini, oltre all'autore dell'attacco. Lo riferiscono fonti al Minnesota Star Tribune. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: "Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza". Non è chiaro ancora quale sia il movente e quante siano le persone colpite.

I media: "Sparatore neutralizzato"

La sparatoria avvenuta alle prime ore del giorno fuori dalla Annunciation Church e la scuola cattolica adiacente a Minneapolis ha visto la morte del sospettato, secondo quanto riportato da Fox News. Al momento della sparatoria, gli studenti stavano frequentando la messa. La città di Minneapolis ha confermato sui social: "C’è una situazione di polizia attiva presso Annunciation Church. Non c’è alcuna minaccia attiva per la comunità in questo momento. Lo sparatore è stato neutralizzato. State lontani dall’area per permettere al personale di emergenza di assistere le vittime". 

