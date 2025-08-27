Sparatoria in scuola cattolica a Minneapolis, morti due bambini. FOTO

Le vittime della sparatoria, avvenuta presso la scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, avevano 8 e 10 anni. Altri 14 bambini sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Il responsabile dell'aggressione si sarebbe tolto la vita. Il governatore Tim Walz ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza”