Sparatoria in scuola cattolica a Minneapolis, morti due bambini. FOTO

Minneapolis

Sparatoria in scuola cattolica a Minneapolis: morti due bambini, 14 feriti. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Le vittime della sparatoria, avvenuta presso la scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, avevano 8 e 10 anni. Altri 14 bambini sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Il responsabile dell'aggressione si sarebbe tolto la vita. Il governatore Tim Walz ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza”

