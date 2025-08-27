Sparatoria in scuola cattolica a Minneapolis, morti due bambini. FOTO

Sparatoria in scuola cattolica a Minneapolis: morti due bambini, 14 feriti. FOTO
Le vittime della sparatoria, avvenuta presso la scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, avevano 8 e 10 anni. Altri 14 bambini sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Il responsabile dell'aggressione si sarebbe tolto la vita. Il governatore Tim Walz ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza”
- Due bambini di 8 e 10 anni sono stati uccisi in una sparatoria nella scuola cattolica dell'Annunciazione, a Minneapolis, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti. Il governatore Tim Walz ha condannato l'attacco definendolo "un orribile atto di violenza”
- "Dei bambini sono morti oggi" nella sparatoria nella chiesa di una scuola cattolica a Minneapolis nella prima settimana del nuovo anno scolastico. Lo ha detto il sindaco della città, Jacob Frey, in una conferenza stampa.
- Le autorità hanno comunicato che i bambini feriti presi in cura dai soccorritori hanno tra i 6 e i 14 anni, e alcuni di loro sono in condizioni critiche.
- L'uomo che ha aperto il fuoco in una scuola cattolica di Minneapolis era armato di fucile e vestito di nero, ha riferito il Wall Street Journal citando la polizia. Dopo l'attacco si è tolto la vita, secondo quanto riferito dalla Cnn
- Il killer aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. Lo ha detto la polizia.
- La polizia ha spiegato che il killer era un ventenne senza precedenti penali, precisando di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola.
- "Sono stato informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L'Fbi è intervenuta rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!”, ha detto Donald Trump
- Vari vescovi statunitensi stanno postando su X dopo la sparatoria. “Fratelli e sorelle”, scrive ad esempio l'arcivescovo di Portland, Alexander King Sample, “il mio cuore è pesante a seguito della tragica sparatoria di questa mattina alla Annunciation Catholic School di Minneapolis. Preghiamo per coloro che sono morti, per la guarigione dei feriti e per il conforto dei loro cari. È particolarmente straziante sapere che questi studenti erano riuniti per la messa all'inizio del nuovo anno scolastico quando la tragedia" è iniziata.
- "Nel nostro dolore, ci rivolgiamo a Cristo”, ha aggiunto l'arcivescovo di Portland, Alexander King Sample, “mentre rinnoviamo la nostra determinazione a lavorare per il cambiamento. Preghiamo affinché vengano prese misure adeguate per contribuire a prevenire tale insensata violenza". Dai feriti si sta recando invece il vescovo ausiliare di Minneapolis, monsignor Kevin Kenney.