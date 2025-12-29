Elezioni in Kosovo, premier uscente Kurti vicino al 50% dei voti

Il partito del primo ministro uscente Albin Kurti ha vinto le elezioni legislative in Kosovo. Vetevendosje (VV) si sarebbe infatti avvicinato al 50% dei voti, secondo i risultati preliminari ufficiali. Un risultato che potrebbe porre fine allo stallo politico che paralizza il Paese. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, il partito di Kurti ha ottenuto il 49,79% dei voti, dopo lo spoglio delle schede in circa il 95% dei seggi elettorali. Sul fronte invece dei 20 seggi del Parlamento assegnati per legge alle varie minoranze nazionali, Srpska Lista (Sl), il maggior partito della comunità serba in Kosovo, si è aggiudicato tutti i 10 seggi spettanti alla minoranza serba nel parlamento di Pristina.

Il voto in Kosovo

"Dobbiamo agire il più rapidamente possibile per mettere in piedi le istituzioni", ha detto Kurti dopo la pubblicazione dei risultati preliminari, invitando “i partiti dell'opposizione a cooperare in Assemblea nell'interesse dei cittadini e del popolo della Repubblica". Alle elezioni del 9 febbraio scorso, il partito del premier uscente aveva ottenuto il 42% dei voti: un risultato che non era bastato a porre fine alla crisi politica. Non era infatti emersa alcuna coalizione né alcun governo, costringendo i kosovari a tornare alle urne.

A Srpska Lista tutti i 10 seggi spettanti ai serbi

La vittoria di Srpska Lista con la conquista di tutti i 10 seggi appannaggio dei serbi è stata confermata anche dal presidente serbo Aleksandar Vucic, in una intervista alla tv privata Pink. Come ha dichiarato il leader di Srpska Lista, Zlatan Elek, il partito “ha ottenuto il 90% dei voti nelle regioni e località a maggioranza serba”. Secondo la Commissione elettorale centrale, invece, il Partito Democratico del Kosovo (PDK) e la Lega Democratica del Kosovo (LDK) si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto con il 21,18% e il 13,77%.

I risultati del voto

Dei 120 seggi di cui si compone il parlamento del Kosovo, 20 sono assegnati per legge alle varie minoranze nazionali, e la metà di essi spettano alla comunità serba, la più numerosa e importante. "Se si fa il confronto con le precedenti elezioni del 9 febbraio scorso, Srpska Lista ha registrato 3 mila voti in più", ha detto Elek. I risultati definitivi saranno annunciati ufficialmente dopo lo spoglio delle schede elettorali della diaspora. Circa il 45% degli elettori iscritti ha votato: una percentuale superiore a quella di febbraio, quando l'affluenza alle urne era stata del 40,6%.