L'annuncio del presidente su Truth. Secondo diverse fonti, il tycoon avrebbe preso la decisione dopo un'audizione di Noem a Capitol Hill. La segretaria, nell'ultimo periodo, era stata in prima linea nelle principali politiche promosse dal presidente sull'immigrazione, incluso il giro di vite dell'Ice a Minneapolis. Al suo posto, dal 31 marzo, ci sarà il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin

Il presidente americano Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale, Kristi Noem, dando l’annuncio sul suo social network, Truth. Il tycoon, in un post, ha scritto che "l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin" prenderà il posto di Noem a partire "dal 31 marzo 2026". Pe Noem, intanto, è stato pensato nuovo ruolo, precedentemente inesistente: inviata speciale per lo Scudo delle Americhe, che, secondo Trump, sarebbe una nuova iniziativa di sicurezza per l'emisfero occidentale.

I motivi dietro al licenziamento di Noem

Nelle scorse ore era circolata l’indiscrezione, riportata anche dalla Nbc, secondo cui Trump era scontento della sua ministra per la Homeland Security. Secondo diverse fonti, il presidente si sarebbe arrabbiato per via delle cose dette da Noem a Capitol Hill, mercoledì, in un'udienza alla Camera dei rappresentanti. L'episodio avrebbe quindi portato alle riflessioni sul suo licenziamento. Ma Noem era stata criticata anche dai parlamentari del Partito Repubblicano, per via di un ricco contratto pubblicitario assegnato dal suo dipartimento in maniera poco trasparente, per poi coinvolgere Trump dicendo che ne era a conoscenza anche lui. Va ricordato anche che Noem è stata in prima linea nelle principali politiche promosse dal presidente sull'immigrazione nell'ultimo periodo, incluso il giro di vite dell'Ice a Minneapolis durante il quale agenti federali hanno ucciso due cittadini americani.

Il messaggio di Trump

Trump, commentando la sua scelta, ha riferito che "l'attuale segretaria Kristi Noem, che ci ha servito con grande impegno e ha ottenuto numerosi e spettacolari risultati (soprattutto al confine!), diventerà Inviata Speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova Iniziativa per la sicurezza nell'emisfero occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida". Poi i ringraziamenti "a Kristi, per il suo servizio".