Trump: "Dirò la mia su nuovo leader Iran, Khamenei jr. inaccettabile"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito in un'intervista ad Axios che "deve essere coinvolto" nella scelta del successore di Ali Khamenei in Iran (GUERRA IN IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile", ha detto Trump opponendosi a quello che sembra essere l'orientamento prevalente dalle parti di Teheran. "Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran". E ancora: "Stanno sprecando tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela". Trump ha poi specificato di non volere "un nuovo leader iraniano che continui le politiche di Khamenei e che costringerebbero gli Stati Uniti a tornare in guerra tra cinque anni".