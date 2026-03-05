Trump: "Dirò la mia su nuovo leader Iran, Khamenei jr. inaccettabile"

Iran, Trump: "Devo essere coinvolto in nomina nuovo leader. Khamenei jr. è inaccettabile"Mondo
"Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha tuonato il presidente Usa. "Stanno sprecando tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito in un'intervista ad Axios che "deve essere coinvolto" nella scelta del successore di Ali Khamenei in Iran (GUERRA IN IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile", ha detto Trump opponendosi a quello che sembra essere l'orientamento prevalente dalle parti di Teheran. "Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran". E ancora: "Stanno sprecando tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela". Trump ha poi specificato di non volere "un nuovo leader iraniano che continui le politiche di Khamenei e che costringerebbero gli Stati Uniti a tornare in guerra tra cinque anni".
"Herzog conceda la grazia a Netanyhau oggi stesso"
In un'intervista telefonica alla tv israeliana Channel 12, l'inquilino della Casa Bianca è poi tornato a chiedere con forza la grazia per Benjamin Netanyahu. "Il presidente Herzog dovrebbe concedere oggi stesso la grazia a Netanyahu", ha detto. "Non si deve occupare d'altro che della guerra con l'Iran. È una vergogna! Parlo da già un anno di questo con Herzog, mi ha detto cinque volte che l'avrebbe fatto. Gli ho detto che non lo incontrerò se non darà la grazia". "Non voglio che Bibi sia disturbato da niente, tranne la guerra con l'Iran", ha concluso Trump, aggiungendo: "Herzog è una vergogna. Ditegli che lo sto smascherando".
Ansa/TG24
