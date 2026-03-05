Kate Middleton in bianco in occasione dell'Holi Festival hindu. FOTO

La principessa del Galles ha visitato la città di Leicester per unirsi ai festeggiamenti della comunità indiana britannica. La festa dei colori è celebrata principalmente in India, Nepal e in tutte le città con una forte componente di origine indiana. Kate ha parlato con i membri della comunità, preso il tè con loro e partecipato alle danze tipiche prima dello spettacolo organizzato dal corpo di ballo