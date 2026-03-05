Offerte Sky
Kate Middleton in bianco in occasione dell'Holi Festival hindu. FOTO

Mondo fotogallery
9 foto
©IPA/Fotogramma

La principessa del Galles ha visitato la città di Leicester per unirsi ai festeggiamenti della comunità indiana britannica. La festa dei colori è celebrata principalmente in India, Nepal e in tutte le città con una forte componente di origine indiana. Kate ha parlato con i membri della comunità, preso il tè con loro e partecipato alle danze tipiche prima dello spettacolo organizzato dal corpo di ballo

