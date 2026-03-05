Kate Middleton in bianco in occasione dell'Holi Festival hindu. FOTO
La principessa del Galles ha visitato la città di Leicester per unirsi ai festeggiamenti della comunità indiana britannica. La festa dei colori è celebrata principalmente in India, Nepal e in tutte le città con una forte componente di origine indiana. Kate ha parlato con i membri della comunità, preso il tè con loro e partecipato alle danze tipiche prima dello spettacolo organizzato dal corpo di ballo
- Viaggio a Leicester per Kate Middleton che il 5 marzo ha preso parte ai festeggiamenti della comunità indiana per l’Holi Festival. La principessa di Galles, vestita di bianco e con una collana di fiori colorati al collo, ha trascorso alcune ore al tempio Hindu Shreeji Dham Haveli.
- Lo Shreeji Dham Haveli è un un luogo di culto dedicato agli insegnamenti di Shrimad Vallabhacharya Mahaprabhuji, un filosofo, teologo e santo indiano vissuto a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Shrimad è noto per aver teorizzato la tradizione devozionale del Pushtimarg, ovvero “La via della grazia”, e per aver portato avanti la filosofia Vaishnava del Shuddhadvaita, ovvero del "non-dualismo puro".
- La principessa di Galles si è intrattenuta con la comunità indiana locale parlando con i membri del tempio e ascoltando storie e tradizioni della loro cultura. Kate Middleton ha poi preso il tè con loro, assaggiando anche alcuni prodotti tipici.
- L’Holi Festival cade solitamente tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Nel 2026 è caduto il 4 marzo ma i festeggiamenti possono durare anche più giorni. Durante questa celebrazione, nota anche come festa dei colori, le persone sfilano in strada indossando vestiti bianchi e lanciando in aria polveri colorate che tingono così i loro abiti.
- La futura regina d’Inghilterra ha visitato anche un negozio di abbigliamento e stoffe tipiche indiane. Le è anche stato consegnato un foulard giallo che Kate ha indossato al collo insieme alla collana floreale.
- Kate Middleton è poi entrata nel tempio a piedi scalzi, come da tradizione. La principessa, in perfetto stile Holi, per l’occasione ha deciso di indossare un look total white: un abito bianco con gonna lunghezza midi plissettata e un soprabito dello stesso colore. Il tutto impreziosito da orecchini etnici.
- La principessa di Galles ha poi preso parte alle danze tipiche indiane, battendo le mani a ritmo e seguendo i passi di ballo delle altre donne presenti.
- Prima di concludere la visita, Kate Middleton ha assistito a uno spettacolo organizzato dal corpo di ballo della Aakash Odedra Company, una compagnia di danza itinerante internazionale con sede proprio a Leicester.
- Un gruppo di danzatrici si è esibita davanti alla principessa con una coreografia indiana e indossando abiti locali.