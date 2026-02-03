Kate Middleton in Galles, la principessa in visita nelle fabbriche tessili del Paese. FOTO
La futura regina del Regno Unito si è recata nel Paese di cui ha il titolo di principessa per celebrarne i produttori tessili, tra fabbriche di lana e aziende di denim
- Viaggio in Galles per la principessa Kate Middleton. Martedì 3 febbraio la futura regina del Regno Unito si è recata nel Galles occidentale per celebrare i produttori tessili gallesi.
- La prima tappa della visita è stata ad Haverfordwest, nello storico lanificio tradizionale Melin Tregwynt.
- Durante la sua visita la moglie del principe William ha avuto modo di osservare gli operai al lavoro e di assistere alle tecniche di fattura dei prodotti in lana tipici della regione del Galles. In particolar modo coperte fatte con la lana di pecora locale.
- Per la seconda tappa del suo itinerario gallese, la principessa si è poi fermata alla Hiut Denim, un'azienda a conduzione familiare che progetta e produce jeans di alta qualità a Cardigan, nel Galles sud-occidentale.
- A Cardigan, Kate Middleton si è intrattenuta a parlare con i membri del team di progettazione ascoltando la storia dell’azienda e le modalità di lavoro al suo interno.
- L’azienda Hiut è stata fondata nel 2011 per riportare la conoscenza e l'abilità della produzione di jeans a Cardigan, dove la produzione è iniziata negli anni '60.
- Per la visita odierna in Galles la principessa indossa un pantalone a zampa grigio antracite a vita alta, chiuso da una cintura in pelle nera, abbinato a un maglione dolcevita in palette. Il look è completato da un cappotto jacquard doppiopetto sui toni del bordeaux e del nero.
- La futura regina è apparsa solare e sorridente mentre faceva visita alle aziende gallesi. Non è mancato poi un momento di svago accarezzando e coccolando il cocker nero dei proprietari dello stabilimento.