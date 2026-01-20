Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kate Middleton e il principe William in Scozia, visita a Falkirk e partita di curling

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

I principi del Galles hanno fatto tappa tra Falkirk e Stirling, incontrando comunità locali e atleti. Al centro dell’agenda anche una partita di curling che li ha visti scendere sul ghiaccio con la Nazionale

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'addio allo stilista Valentino...

16 foto

Addio a Valentino, la notizia della morte sui media di tutto il mondo

Mondo

L’ultimo “imperatore della moda” si è spento a 93 anni, “nella serenità della sua residenza...

10 foto

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini dell'incidente

Mondo

Sono 39 finora le vittime del tragico scontro tra due convogli avvenuto nella serata di domenica,...

8 foto

Viaggi 2026, la classifica Best of the Best Travelers' Choice Awards

Lifestyle

Bali, Londra e Dubai in cima alla classifica delle destinazioni più "gettonate" per gli utenti di...

11 foto

Martin Luther King Day: il racconto di una ricorrenza storica. FOTO

Mondo

Il terzo lunedì di gennaio gli Stati Uniti celebrano il paladino dei diritti civili, assassinato...

19 foto
Il leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti Martin Luther King in un'immagine d'archivio del 28 agosto 1963, durante la "Marcia su Washington". ANSA

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Anguillara, autopsia su Federica Torzullo: "23 colpi su corpo vittima"

    Cronaca

    Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Federica Torzullo, definito dagli inquirenti di...

    Dona 2 organi a figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia

    Cronaca

    La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita...

    Davos, Macron a Trump: "No a dazi contro sovranità territoriale". LIVE

    live Economia

    L'edizione di quest'anno del World Economic Forum, in Svizzera, ha preso il via tra forti...